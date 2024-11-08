Шишкарев о проигрыше женской сборной в Токио: «Моя ошибка, поставил главным тренером не того человека. Оказалось, Алексеев – трус»

Сергей Шишкарев заявил, что женская гандбольная сборная не победила на ОИ-2020 из-за «не того» тренера.

– Почему женская сборная не выиграла в Токио?

– Моя ошибка.

– В чем?

– Поставил главным тренером не того человека.

– Вы про Алексеева?

– Да. А поставил почему? Мне его Трефилов рекомендовал.

– Чем плох Алексей Алексеев?

– Оказалось – трус.

– Как же Евгений Васильевич его не разглядел?

– Алексеев после сборной пошел по клубам, но результата не добивался. Трефилов меня попросил: «Давай его в «Кубань» возьмем? Хоть на 150 тысяч зарплаты!» – «Зачем он тебе?» – «Пусть Леша поработает...» Ладно, уговорил.

А буквально месяц назад Трефилов сидит со мной на трибуне. Произносит уже другие слова: «Да, Алексеев – трус». – «Что ж ты мне его нахваливал в 2020-м, Треф?!» В итоге ключевую ошибку совершил глава федерации Шишкарев . Назначил не того человека.

– Серебро-то на Олимпиаде завоевали.

– Время спустя я узнал, что девчонки собрались сами после разгромного поражения от Швеции: «Что нам эти тренеры? Мы же лучшие! Никого не слушаем — поперли!» Представляете, какой потенциал у команды – если дошла до финала?

– Колоссальный.

– А если бы этой командой еще управлял Треф?

– Золото было бы наше.

– Я не сомневаюсь, – сказал глава Федерации гандбола России.