Шишкарев о проигрыше женской сборной в Токио: «Моя ошибка, поставил главным тренером не того человека. Оказалось, Алексеев – трус»
– Почему женская сборная не выиграла в Токио?
– Моя ошибка.
– В чем?
– Поставил главным тренером не того человека.
– Вы про Алексеева?
– Да. А поставил почему? Мне его Трефилов рекомендовал.
– Чем плох Алексей Алексеев?
– Оказалось – трус.
– Как же Евгений Васильевич его не разглядел?
– Алексеев после сборной пошел по клубам, но результата не добивался. Трефилов меня попросил: «Давай его в «Кубань» возьмем? Хоть на 150 тысяч зарплаты!» – «Зачем он тебе?» – «Пусть Леша поработает...» Ладно, уговорил.
А буквально месяц назад Трефилов сидит со мной на трибуне. Произносит уже другие слова: «Да, Алексеев – трус». – «Что ж ты мне его нахваливал в 2020-м, Треф?!» В итоге ключевую ошибку совершил глава федерации Шишкарев. Назначил не того человека.
– Серебро-то на Олимпиаде завоевали.
– Время спустя я узнал, что девчонки собрались сами после разгромного поражения от Швеции: «Что нам эти тренеры? Мы же лучшие! Никого не слушаем — поперли!» Представляете, какой потенциал у команды – если дошла до финала?
– Колоссальный.
– А если бы этой командой еще управлял Треф?
– Золото было бы наше.
– Я не сомневаюсь, – сказал глава Федерации гандбола России.
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