Чемпионат Европы по гандболу (жен). 1/2 финала. Венгрия сыграет с Норвегией, Франция встретится с Данией

Венгрия и Норвегия, Франция и Дания сыграют в плей-офф женского Евро по гандболу.

13 декабря пройдут полуфинальные матчи. Чемпионат Европы по гандболу Женщины 1/2 финала Вена, Австрия Венгрия – Норвегия – 19.45 Франция – Дания – 22.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция – на канале «Матч! Игра».