Чемпионат Европы по гандболу (жен). 1/2 финала. Венгрия сыграет с Норвегией, Франция встретится с Данией
Венгрия и Норвегия, Франция и Дания сыграют в плей-офф женского Евро по гандболу.
13 декабря пройдут полуфинальные матчи.
Женщины
1/2 финала
Вена, Австрия
Венгрия – Норвегия – 19.45
Франция – Дания – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция – на канале «Матч! Игра».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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