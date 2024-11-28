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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Франция сыграет с Польшей, Норвегия встретится со Словенией, другие матчи

28 ноября стартует женский чемпионат Европы по гандболу.

Действующими чемпионками Европы являются норвежки. 

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Предварительный раунд 

Группа А

Дебрецен, Венгрия

Венгрия – Турция – 20.00

Швеция – Северная Македония – 22.30

Положение в группе: Венгрия – 0 очков (0 матчей), Швеция – 0 (0), Северная Македония – 0 (0), Турция – 0 (0). 

Группа С

Базель, Швейцария

Испания – Португалия – 20.00

Франция – Польша – 22.30

Положение в группе: Франция – 0 (0), Испания – 0 (0), Польша – 0 (0), Португалия – 0 (0). 

Группа Е

Инсбрук, Австрия

Австрия – Словакия – 20.00

Норвегия – Словения – 22.30

Положение в группе: Норвегия – 0 (0), Австрия – 0 (0), Словения – 0 (0), Словакия – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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