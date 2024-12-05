Чемпионат Европы по гандболу (жен). Франция сыграет с Румынией, Дания встретится с Норвегией и другие матчи
Дания сыграет с Норвегией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.
5 декабря пройдут первые матчи основного раунда.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Основной раунд
Группа 1
Дебрецен, Венгрия
Швеция – Польша – 17.30
Франция – Румыния – 20.00
Венгрия – Черногория – 22.30
Положение в группе: Франция – 2 очка (1 игра), Венгрия – 2 (1), Черногория – 2 (1), Румыния – 0 (1), Швеция – 0 (1), Польша – 0 (1).
Группа 2
Вена, Австрия
Швейцария – Германия – 17.30
Нидерланды – Словения – 20.00
Дания – Норвегия – 22.30
Положение в группе: Норвегия – 2 (1), Нидерланды – 2 (1), Дания – 2 (1), Швейцария – 0 (1), Германия – 0 (1), Словения – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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