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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Франция сыграет с Румынией, Дания встретится с Норвегией и другие матчи

Дания сыграет с Норвегией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.

5 декабря пройдут первые матчи основного раунда. 

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Основной раунд

Группа 1

Дебрецен, Венгрия

Швеция – Польша – 17.30

Франция – Румыния – 20.00

Венгрия – Черногория – 22.30

Положение в группе: Франция – 2 очка (1 игра), Венгрия – 2 (1), Черногория – 2 (1), Румыния – 0 (1), Швеция – 0 (1), Польша – 0 (1).

Группа 2

Вена, Австрия

Швейцария – Германия – 17.30

Нидерланды – Словения – 20.00

Дания – Норвегия – 22.30

Положение в группе: Норвегия – 2 (1), Нидерланды – 2 (1), Дания – 2 (1), Швейцария – 0 (1), Германия – 0 (1), Словения – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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