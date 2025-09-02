Трое россиян стали кандидатами в выборные органы Европейской федерации гандбола.

Трое россиян зарегистрированы в качестве кандидатов в выборные органы Европейской федерации гандбола (EHF).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Гендиректор Федерации гандбола России (ФГР) и главный тренер мужской сборной страны Лев Воронин будет избираться в EHF в национальный комитет у мужчин, а главный тренер женской сборной Людмила Бодниева – в национальный комитет у женщин.

Также сообщается, что председатель спортивно-арбитражной комиссии ФГР Максим Гулевич претендует на избрание в спортивный арбитраж европейской федерации.

Конгресс EHF состоится 19-20 сентября в австрийском Андау.