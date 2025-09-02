Трое россиян стали кандидатами в выборные органы Европейской федерации гандбола
Трое россиян стали кандидатами в выборные органы Европейской федерации гандбола.
Трое россиян зарегистрированы в качестве кандидатов в выборные органы Европейской федерации гандбола (EHF).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Гендиректор Федерации гандбола России (ФГР) и главный тренер мужской сборной страны Лев Воронин будет избираться в EHF в национальный комитет у мужчин, а главный тренер женской сборной Людмила Бодниева – в национальный комитет у женщин.
Также сообщается, что председатель спортивно-арбитражной комиссии ФГР Максим Гулевич претендует на избрание в спортивный арбитраж европейской федерации.
Конгресс EHF состоится 19-20 сентября в австрийском Андау.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: EHF
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости