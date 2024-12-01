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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Норвегия обыграла Австрию, Франция победила Испанию, другие результаты

Норвегия обыграла Австрию на женском чемпионате Европы по гандболу.

30 ноября на турнире прошли очередные матчи группового этапа.

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Предварительный раунд 

Группа А

Дебрецен, Венгрия

Швеция – Венгрия – 25:32 (13:16)

Северная Македония – Турция – 25:25 (12:15)

Положение в группе: Венгрия – 4 очка (2 игры), Швеция – 2 (2), Турция – 1 (2), Северная Македония – 1 (2).

Группа C

Базель, Швейцария

Польша – Португалия – 22:21 (11:10)

Франция – Испания – 24:22 (10:11)

Положение в группе: Франция – 4 (2), Испания – 4 (2), Польша – 2 (2), Португалия – 0 (1).

Группа E

Инсбрук, Австрия

Норвегия – Австрия – 38:24 (23:14)

Словения – Словакия – 37:24 (18:10)

Положение в группе: Норвегия – 4 (2), Словения – 2 (2), Австрия – 2 (2), Словакия – 0 (2).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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