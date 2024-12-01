Чемпионат Европы по гандболу (жен). Норвегия обыграла Австрию, Франция победила Испанию, другие результаты
Норвегия обыграла Австрию на женском чемпионате Европы по гандболу.
30 ноября на турнире прошли очередные матчи группового этапа.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Предварительный раунд
Группа А
Дебрецен, Венгрия
Швеция – Венгрия – 25:32 (13:16)
Северная Македония – Турция – 25:25 (12:15)
Положение в группе: Венгрия – 4 очка (2 игры), Швеция – 2 (2), Турция – 1 (2), Северная Македония – 1 (2).
Группа C
Базель, Швейцария
Польша – Португалия – 22:21 (11:10)
Франция – Испания – 24:22 (10:11)
Положение в группе: Франция – 4 (2), Испания – 4 (2), Польша – 2 (2), Португалия – 0 (1).
Группа E
Инсбрук, Австрия
Норвегия – Австрия – 38:24 (23:14)
Словения – Словакия – 37:24 (18:10)
Положение в группе: Норвегия – 4 (2), Словения – 2 (2), Австрия – 2 (2), Словакия – 0 (2).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости