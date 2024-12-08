Чемпионат Европы по гандболу (жен). Черногория сыграет с Польшей, Венгрия против Румынии, Швеция встретится с Францией
Франция и Швеция сыграют на чемпионате Европы по гандболу среди женщин.
8 декабря пройдут очередные матчи основного раунда.
Женщины
Основной раунд
Группа 1
Дебрецен, Венгрия
Черногория – Польша – 17.30
Венгрия – Румыния – 20.00
Швеция – Франция – 22.30
Положение в группе: Франция – 6 очков (3 игры), Венгрия – 6 (3), Черногория – 2 (3), Швеция – 2 (3), Румыния – 2 (3), Польша – 0 (3).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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