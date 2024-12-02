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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Северная Македония сыграет с Венгрией, Словакия встретится с Норвегией, другие матчи

Словакия встретится с Норвегией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.

2 декабря пройдут очередные матчи предварительного раунда турнира. 

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Предварительный раунд 

Группа А

Дебрецен, Венгрия

Северная Македония – Венгрия – 20.00

Турция – Швеция – 22.30

Положение в группе: Венгрия – 4 очка (2 игры), Швеция – 2 (2), Турция – 1 (2), Северная Македония – 1 (2).

Группа C

Базель, Швейцария

Польша – Испания – 20.00

Португалия – Франция – 22.30

Положение в группе: Франция – 4 (2), Испания – 4 (2), Польша – 2 (2), Португалия – 0 (1).

Группа E

Инсбрук, Австрия

Словения – Австрия – 20.00

Словакия – Норвегия – 22.30

Положение в группе: Норвегия – 4 (2), Словения – 2 (2), Австрия – 2 (2), Словакия – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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