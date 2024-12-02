Чемпионат Европы по гандболу (жен). Северная Македония сыграет с Венгрией, Словакия встретится с Норвегией, другие матчи
Словакия встретится с Норвегией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.
2 декабря пройдут очередные матчи предварительного раунда турнира.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Предварительный раунд
Группа А
Дебрецен, Венгрия
Северная Македония – Венгрия – 20.00
Турция – Швеция – 22.30
Положение в группе: Венгрия – 4 очка (2 игры), Швеция – 2 (2), Турция – 1 (2), Северная Македония – 1 (2).
Группа C
Базель, Швейцария
Польша – Испания – 20.00
Португалия – Франция – 22.30
Положение в группе: Франция – 4 (2), Испания – 4 (2), Польша – 2 (2), Португалия – 0 (1).
Группа E
Инсбрук, Австрия
Словения – Австрия – 20.00
Словакия – Норвегия – 22.30
Положение в группе: Норвегия – 4 (2), Словения – 2 (2), Австрия – 2 (2), Словакия – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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