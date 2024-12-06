Чемпионат Европы по гандболу (жен). Швеция уступила Румынии, Франция обыграла Черногорию, Венгрия одолела Польшу
Франция обыграла Черногорию в матче женского чемпионата Европы по гандболу.
6 декабря прошли очередные матчи основного раунда.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Основной раунд
Группа 1
Дебрецен, Венгрия
Швеция – Румыния – 23:25 (8:12)
Франция – Черногория – 31:23 (15:11)
Венгрия – Польша – 31:21 (17:9)
Положение в группе: Франция – 6 очков (3 игры), Венгрия – 6 (3), Черногория – 2 (3), Швеция – 2 (3), Румыния – 2 (3), Польша – 2 (3).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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