Дарья Дмитриева: «За неделю сборов у нас появились новые связки и взаимодействия, но очевидно, что такого срока мало, чтобы отладить все до автоматизма»
Женская сборная России провела сбор в Новогорске, после которого сыграла два товарищеских матча с Беларусью. Обе игры завершились победой россиянок.
– Какие у вас впечатления от прошедшего сбора национальной команды и товарищеских матчей со сборной Беларуси?
– Самые положительные. Здорово, что мы впервые за несколько лет собрались в сильнейшем составе, пусть и на товарищеские матчи. Было очень приятно вернуться домой, в свою атмосферу и среду, пообщаться, потренироваться и поиграть вместе с девчонками. Кроме того, мы встречались с соперницами, которых давно знаем и тепло общаемся с ними вне площадки.
– Как вам новое поколение женской сборной России после того, как вы впервые увидели его в деле?
– Вы не правы насчет впервые. Со многими гандболистками этого созыва национальной команды я уже пересекалась на Кубке Дружбы-2022 и в чемпионате России, играя вместе или против них. Все девчонки очень перспективны и талантливы. Умеют слышать и слушать, что очень важно в любой ситуации как на площадке, так и в жизни. Кроме того, они очень скрупулезно выполняют установки Людмилы Валериевны Бодниевой.
За неделю сборов у нас появились новые связки, комбинации и взаимодействия, но очевидно, что такого срока очень мало для того, чтобы отладить все до автоматизма и полного взаимопонимания. Отдельно отмечу Варю Семину. Не сомневаюсь, что с таким броском у нее большое будущее.
– В своем интервью на сборе вы отдельно отметили Анну Кайнарову. Каковы ее перспективы?
– Кайнарова – очень талантливая и перспективная правая крайняя, но делать выводы о ее потенциале по матчам с Беларусью еще очень рано. При всем уважении к нашим нынешним соперницам понятно, что серьезные оценки на этот счет можно будет дать при ином уровне сопротивления. Я отметила Аню за ее человеческие качества. Она очень хороший, добрый и светлый человек, – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016.
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