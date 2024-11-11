Вяхирева и Дмитриева вызваны в сборную России по гандболу
18 ноября женская сборная начнет тренировочный сбор в Новогорске. 26 и 27 ноября россиянки в Минске проведут товарищеские матчи с женской командой Беларуси.
Сборная России
Вратари: Анна Верещак (ЦСКА), Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Анастасия Рябцева («Астраханочка»).
Левые крайние: Марианна Егорова («Звезда»), Юлия Козаченко (ЦСКА).
Правые крайние: Анна Кайнарова («Астраханочка»), Анастасия Шкитина («Динамо-Синара»).
Линейные: Ксения Закордонская («Луч»), Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Брест», Франция), Валерия Маслова («Ференцварош», Венгрия), Антонина Санталова (ЦСКА).
Левые полусредние: Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Семина (ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Ференцварош», Венгрия), Ксения Ильина («Астраханочка»), Валерия Кирдяшева («Глория Бистрица», Румыния).
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