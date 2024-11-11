Вяхирева и Дмитриева вызваны в сборную России по гандболу

Вяхирева, Дмитриева, Маслова, Кирдяшева вызваны в сборную России по гандболу.

18 ноября женская сборная начнет тренировочный сбор в Новогорске. 26 и 27 ноября россиянки в Минске проведут товарищеские матчи с женской командой Беларуси.

Сборная России

Вратари: Анна Верещак (ЦСКА), Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Анастасия Рябцева («Астраханочка»).

Левые крайние: Марианна Егорова («Звезда»), Юлия Козаченко (ЦСКА).

Правые крайние: Анна Кайнарова («Астраханочка»), Анастасия Шкитина («Динамо-Синара»).

Линейные: Ксения Закордонская («Луч»), Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе – ЦСКА).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Брест», Франция), Валерия Маслова («Ференцварош», Венгрия), Антонина Санталова (ЦСКА).

Левые полусредние: Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Семина (ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Ференцварош», Венгрия), Ксения Ильина («Астраханочка»), Валерия Кирдяшева («Глория Бистрица», Румыния).