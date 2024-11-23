Валерия Маслова: «У меня нет проблем в Европе, в основном я разговариваю на английском, так что люди, как мне кажется, даже забывают, что я русская»

Российская гандболистка Валерия Маслова рассказала, как к ней относятся в Европе.

Маслова выступает за венгерский «Ференцварош». Ранее она играла в чемпионатах Франции и Черногории.

«У меня нет проблем, в основном я разговариваю на английском, так что люди, как мне кажется, даже забывают, что я русская. На бытовом уровне тоже негатива не было. Попадала в пару странных ситуаций, но не скажу, что я от этого получила негативные эмоции, у меня с этим проблем нет.

Я привыкла к Европе, живу там уже пятый год, и мне комфортно, потому что все рядом, все близко. А что касается быта, то если знаешь английский, живешь в большом городе, то никаких проблем не будет.

У меня и во Франции не было проблем: люди спокойно со мной дружелюбно общались. Все зависит от подхода, от того, с каким настроением ты с ними общаешься.

Частенько я слышу разговоры о том, что другие команды скучают по русским командам, потому что они показывали хороший, высокий уровень, которого соревнованиям не хватает. Понятно, что есть игроки, которые не комментируют ситуацию, другие говорят об этом», – сказала Маслова.