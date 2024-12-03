  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Чемпионат Европы по гандболу (жен). Фарерские острова сыграют с Данией, Чехия встретится с Черногорией, другие матчи
0

Чемпионат Европы по гандболу (жен). Фарерские острова сыграют с Данией, Чехия встретится с Черногорией, другие матчи

3 декабря пройдут очередные матчи женского чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Предварительный раунд 

Группа B

Дебрецен, Венгрия

Сербия – Румыния – 20.00

Чехия – Черногория – 22.30

Положение в группе: Черногория – 4 очка (2 матч), Чехия – 2 (2), Румыния – 2 (2), Сербия – 0 (2). 

Группа D

Базель, Швейцария

Фарерские острова – Дания – 20.00

Хорватия – Швейцария – 22.30

Положение в группе: Дания – 4 (2), Швейцария – 2 (2), Фарерские острова – 1 (2), Хорватия – 1 (2). 

Группа F

Инсбрук, Австрия

Украина – Нидерланды – 20.00

Исландия – Германия – 22.30

Положение в группе: Германия – 4 (2), Нидерланды – 2 (2), Исландия – 2 (2), Украина – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная Германии жен
logoсборная Украины жен
чемпионат Европы жен
результаты
logoсборная Черногории жен
logoсборная Чехии жен
logoсборная Хорватии жен
logoсборная Румынии жен
logoсборная Исландии жен
logoсборная Дании жен
logoсборная Сербии жен
сборная Фарерских островов жен
logoсборная Нидерландов жен
сборная Швейцарии жен
Рекомендуем
Гандбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания обыграла Швейцарию, Нидерланды одолели Германию и другие результаты
11 декабря, 20:40
Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания обыграла Хорватию, Черногория одолела Сербию и другие результаты
129 ноября, 18:58
Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/4 финала. Швеция обыграла Германию, Черногория уступила Дании, другие результаты
1213 декабря 2023, 19:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Европы по гандболу (жен). Северная Македония уступила Венгрии, Словакия проиграла Норвегии, другие результаты
1вчера, 21:04
Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания обыграла Швейцарию, Нидерланды одолели Германию и другие результаты
11 декабря, 20:40
Чемпионат Европы по гандболу (жен). Норвегия обыграла Австрию, Франция победила Испанию, другие результаты
30 ноября, 21:11
Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания обыграла Хорватию, Черногория одолела Сербию и другие результаты
129 ноября, 18:58
Чемпионат Европы по гандболу (жен). Норвегия обыграла Словению, Польша уступила Франции, другие результаты
128 ноября, 20:59
Анна Вяхирева о моде: «По большей части я выгляжу как стильный бомж. Специфика спортивной жизни – возникает не так много поводов, чтобы принарядиться»
28 ноября, 18:36
Вяхирева не намерена переходить в другую сборную: «Мои выступления за Россию – большая и красивая история, мне абсолютно не хочется ее смазывать»
28 ноября, 18:20
Женская сборная России по гандболу во второй раз обыграла команду Беларуси в товарищеском матче
27 ноября, 17:00
Женская сборная России по гандболу обыграла Беларусь в товарищеском матче
26 ноября, 18:34
Анна Вяхирева: «Очень хочу выступить на Олимпиаде-2028. Морально я в порядке, надо просто поддерживать тело в хорошей форме»
25 ноября, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
45 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
12 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
21 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
721 августа 2022, 09:14