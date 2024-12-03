Чемпионат Европы по гандболу (жен). Фарерские острова сыграют с Данией, Чехия встретится с Черногорией, другие матчи
3 декабря пройдут очередные матчи женского чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Предварительный раунд
Группа B
Дебрецен, Венгрия
Сербия – Румыния – 20.00
Чехия – Черногория – 22.30
Положение в группе: Черногория – 4 очка (2 матч), Чехия – 2 (2), Румыния – 2 (2), Сербия – 0 (2).
Группа D
Базель, Швейцария
Фарерские острова – Дания – 20.00
Хорватия – Швейцария – 22.30
Положение в группе: Дания – 4 (2), Швейцария – 2 (2), Фарерские острова – 1 (2), Хорватия – 1 (2).
Группа F
Инсбрук, Австрия
Украина – Нидерланды – 20.00
Исландия – Германия – 22.30
Положение в группе: Германия – 4 (2), Нидерланды – 2 (2), Исландия – 2 (2), Украина – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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