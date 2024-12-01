Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания обыграла Швейцарию, Нидерланды одолели Германию и другие результаты
Дания обыграла Швейцарию на женском чемпионате Европы по гандболу.
1 декабря на турнире прошли очередные матчи группового этапа.
Чемпионат Европы по гандболу
Женщины
Предварительный раунд
Группа B
Дебрецен, Венгрия
Черногория – Румыния – 27:25 (16:12)
Сербия – Чехия – 24:27 (13:14)
Положение в группе: Черногория – 4 очка (2 матч), Чехия – 2 (2), Румыния – 2 (2), Сербия – 0 (2).
Группа D
Базель, Швейцария
Хорватия – Фарерские острова – 17:17 (9:8)
Дания – Швейцария – 35:30 (19:15)
Положение в группе: Дания – 4 (2), Швейцария – 2 (2), Фарерские острова – 1 (2), Хорватия – 1 (2).
Группа F
Инсбрук, Австрия
Нидерланды – Германия – 29:22 (15:14)
Исландия – Украина – 27:24 (16:9)
Положение в группе: Германия – 4 (2), Нидерланды – 2 (2), Исландия – 2 (2), Украина – 0 (2).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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