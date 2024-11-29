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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Дания сыграет с Хорватией, Черногория встретится с Сербией и другие матчи

Дания сыграет с Хорватией на женском чемпионате Европы по гандболу.

29 ноября на турнире пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Предварительный раунд 

Группа B

Дебрецен, Венгрия

Румыния – Чехия – 20.00

Черногория – Сербия – 22.30

Положение в группе: Румыния – 0 очков (0 матчей), Чехия – 0 (0), Черногория – 0 (0), Сербия – 0 (0). 

Группа D

Базель, Швейцария

Швейцария – Фарерские острова – 20.00

Дания – Хорватия – 22.30

Положение в группе: Дания – 0 (0), Хорватия – 0 (0), Швейцария – 0 (0), Фарерские острова – 0 (0). 

Группа F

Инсбрук, Австрия

Нидерланды – Исландия – 20.00

Германия – Украина – 22.30

Положение в группе: Германия – 0 (0), Исландия – 0 (0), Нидерланды – 0 (0), Украина – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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