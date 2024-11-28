Вяхирева не намерена переходить в другую сборную: «Мои выступления за Россию – большая и красивая история, мне абсолютно не хочется ее смазывать»
Вяхиревой 29 лет, она олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020 в составе российской команды. Сейчас спортсменка выступает за французский клуб «Брест».
– Вам когда-нибудь предлагали сменить гражданство?
– Официально нет.
– Но в приватных разговорах тема наверняка возникала?
– Да. Просто я такие варианты никогда не рассматривала. Мне это неинтересно.
– С одной стороны, прекрасно вас понимаю. С другой — склонна считать, что в зависимости от обстоятельств, в которые человек попадает, у него могут сильно меняться взгляды. Знаю людей, которые совсем недавно уверяли, что никогда в жизни не согласятся выступать за другую страну или выходить в нейтральном статусе, а сейчас задумываются: «А почему, собственно, нет?»
– Согласна. Но в моем случае менять гражданство просто не имеет смысла, если мы рассматриваем смену флага применительно к спорту. Мои выступления за сборную России – это большая и красивая история, и мне абсолютно не хочется ее смазывать, даже если вдруг я решу закончить с гандболом и у меня никогда больше не будет возможности играть под российским флагом.
О жизненных ситуациях я не говорю. Если так сложится, что семью я создам с мужчиной из другой страны, наверное, не буду исключать, что может возникнуть необходимость получить второй паспорт. Хотя бы для того, чтобы постоянно быть рядом с любимым человеком.
– Означают ли эти слова, что ваше сердце сейчас свободно?
– Нет. У меня есть молодой человек, он живет в Норвегии.
– Тяжело поддерживать отношения, находясь в разных странах?
– Тяжело. Я такое не люблю. Но надеюсь, что это ненадолго, – рассказала Вяхирева.
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