Вяхирева не намерена переходить в другую сборную: «Мои выступления за Россию – большая и красивая история, мне абсолютно не хочется ее смазывать»

Гандболистка Анна Вяхирева объяснила, почему не перешла в сборную другой страны.

Вяхиревой 29 лет, она олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020 в составе российской команды. Сейчас спортсменка выступает за французский клуб «Брест».

– Вам когда-нибудь предлагали сменить гражданство?

– Официально нет.

– Но в приватных разговорах тема наверняка возникала?

– Да. Просто я такие варианты никогда не рассматривала. Мне это неинтересно.

– С одной стороны, прекрасно вас понимаю. С другой — склонна считать, что в зависимости от обстоятельств, в которые человек попадает, у него могут сильно меняться взгляды. Знаю людей, которые совсем недавно уверяли, что никогда в жизни не согласятся выступать за другую страну или выходить в нейтральном статусе, а сейчас задумываются: «А почему, собственно, нет?»

– Согласна. Но в моем случае менять гражданство просто не имеет смысла, если мы рассматриваем смену флага применительно к спорту. Мои выступления за сборную России – это большая и красивая история, и мне абсолютно не хочется ее смазывать, даже если вдруг я решу закончить с гандболом и у меня никогда больше не будет возможности играть под российским флагом.

О жизненных ситуациях я не говорю. Если так сложится, что семью я создам с мужчиной из другой страны, наверное, не буду исключать, что может возникнуть необходимость получить второй паспорт. Хотя бы для того, чтобы постоянно быть рядом с любимым человеком.

– Означают ли эти слова, что ваше сердце сейчас свободно?

– Нет. У меня есть молодой человек, он живет в Норвегии.

– Тяжело поддерживать отношения, находясь в разных странах?

– Тяжело. Я такое не люблю. Но надеюсь, что это ненадолго, – рассказала Вяхирева.