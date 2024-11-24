Вяхирева не планирует переходить в другую сборную: «Официальных предложений не было, но у меня и мыслей никогда таких не было»
Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева не думает об уходе из сборной России.
Российские гандбольные команды с 2022 года лишены возможности выступать на международной арене.
«Официальных предложений не было, но у меня и мыслей никогда таких не было», – ответила Вяхирева на вопрос о предложениях выступать за другую сборную.
Вяхиревой 29 лет, она олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020. Сейчас спортсменка выступает за французский «Брест».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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