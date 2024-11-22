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Анна Вяхирева: «Международные соревнования – это то, почему мы в сборной, почему мы хотим играть»

Анна Вяхирева заявила, что хочет выступить со сборной на международных турнирах.

Вяхирева – олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Токио-2020 в составе сборной России по гандболу. Сейчас команда, которая не допускается до международных соревнований, проводит сбор в Новогорске.

– Что стало мотивацией приехать именно сейчас?

– Сейчас большой перерыв, чувствую себя более-менее нормально, если исключим мое сотрясение. По сути, ничего меня не останавливало. В прошлые годы я много травм получала. Поэтому использовала перерыв, чтобы пройти какое-то восстановление. Не было смысла, чтобы просто приехать и на лавочке смотреть тренировки.

– Сергей Шишкарев выразил уверенность, что поедем на следующую Олимпиаду. Вас это мотивирует?

– Абсолютно. Международные соревнования – это то, почему мы в сборной, почему мы хотим играть. Если мы понимаем, что сможем сыграть на Олимпиаде, чемпионате мира и Европы, то это будет запредельная мотивация.

– С какими чувствами смотрели Олимпиаду в Париже?

– Лежала на пляже и смотрела. Конечно, мне грустно. Хотела быть там. Я использовала время для себя. Есть как есть. Присутствует определенное разочарование, но это жизнь, – сказала Вяхирева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России жен
logoОлимпийская сборная России
Сергей Шишкарев
logoЛос-Анджелес-2028
logoАнна Вяхирева
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