Анна Вяхирева: «Очень хочу выступить на Олимпиаде-2028. Морально я в порядке, надо просто поддерживать тело в хорошей форме»

Гандболистка Анна Вяхирева заявила о задаче выжить к Олимпиаде-2028.

«Не люблю загадывать, но я очень хочу [выступить на Олимпиаде-2028].

Пока есть вариант с Олимпиадой, я буду стараться выжить – говорю так, потому что это действительно выживание: морально я в порядке, надо просто поддерживать свое тело в хорошей форме», – сказала Вяхирева .