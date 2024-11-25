Анна Вяхирева: «Очень хочу выступить на Олимпиаде-2028. Морально я в порядке, надо просто поддерживать тело в хорошей форме»
Гандболистка Анна Вяхирева заявила о задаче выжить к Олимпиаде-2028.
«Не люблю загадывать, но я очень хочу [выступить на Олимпиаде-2028].
Пока есть вариант с Олимпиадой, я буду стараться выжить – говорю так, потому что это действительно выживание: морально я в порядке, надо просто поддерживать свое тело в хорошей форме», – сказала Вяхирева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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