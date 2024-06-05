Сергей Шишкарев: «Полноценным считать победителя будущей Олимпиады без наших девушек однозначно нельзя»

Сергей Шишкарев высказался о недопуске российских гандболисток на Олимпиаду-2024.

«Жаль, что нас боятся, нас не пускают. Я уже говорил, что норвежкам и француженкам удобнее, может быть, с датчанками и голландками между собой расписать финал, чем нас видеть. Но, конечно, полноценным считать победителя будущей без наших девушек однозначно нельзя.

Я неоднократно говорил, что, на мой взгляд, сборная России, которая могла бы и должна была играть на Олимпийских играх, минимум бы поборолась за выход в финал. На мой взгляд, она бы победила.

Потому что основной костяк сборной, которая проиграла в Токио финальный матч, находится в самом соку спортивном. Это Дарья , , набравшая обороты , наши девочки Настя Илларионова, Валерия Кирдяшева», – сказал глава Федерации гандбола России.