Сергей Шишкарев: «Полноценным считать победителя будущей Олимпиады без наших девушек однозначно нельзя»

Теги сборная России жен Париж-2024 Сергей Шишкарев ФГР Анна Вяхирева Дарья Дмитриева Анастасия Илларионова Валерия Маслова Валерия Кирдяшева Гандбол

Сергей Шишкарев высказался о недопуске российских гандболисток на Олимпиаду-2024.

«Жаль, что нас боятся, нас не пускают. Я уже говорил, что норвежкам и француженкам удобнее, может быть, с датчанками и голландками между собой расписать финал, чем нас видеть. Но, конечно, полноценным считать победителя будущей Олимпиады без наших девушек однозначно нельзя.

Я неоднократно говорил, что, на мой взгляд, сборная России, которая могла бы и должна была играть на Олимпийских играх, минимум бы поборолась за выход в финал. На мой взгляд, она бы победила.

Потому что основной костяк сборной, которая проиграла в Токио финальный матч, находится в самом соку спортивном. Это Дарья Дмитриева, Анна Вяхирева, набравшая обороты Валерия Маслова, наши девочки Настя Илларионова, Валерия Кирдяшева», – сказал глава Федерации гандбола России.

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