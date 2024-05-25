Тренер ЦСКА о финале чемпионата России: «Спасибо «Ростову» за такую борьбу, это доказывает, что наш уровень гандбола очень высокий»

Главный тренер ЦСКА Ольга Акопян оценила уровень гандбола в финале чемпионата России.

В пятницу женский гандбольный клуб ЦСКА в третий раз стал чемпионом России, обыграв в финальной серии «Ростов-Дон» (2-0). Победитель второго матча был определен во втором овертайме.

«Получился праздник гандбола, трибуны ревели. Было много разных эмоций. Благодарю абсолютно каждого игрока. Молодцы, что выстояли и не опустили рук.

Спасибо «Ростову» за такую борьбу, это доказывает, что наш уровень гандбола очень высокий.

Да, мы не можем выступить на международной арене, но с таким гандболом, безусловно, мы еще покажем, когда откроются границы», – сказала Акопян.

Главный тренер команды «Ростов-Дон» Ирина Дибирова также отметила уровень российского чемпионата.

«Мы поддерживаем уровень. Конечно, девчонкам тяжело без европейских игр, но мы держимся как можем. Спасибо ЦСКА и всем командам России, мы боремся и не сдаемся. Горжусь своей командой», – заявила Дибирова.