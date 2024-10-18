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Шишкарев о совмещении Дегтяревым постов в Минспорте и ОКР: «Я поддерживаю. Очень важно провести инвентаризацию всех ресурсов, координацию федераций»

Сергей Шишкарев поддержал кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

Ранее стало известно о возможном совмещении Дегтяревым постов министра спорта и Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я поддерживаю это решение. Главное, чтобы централизация власти привела к концентрации ресурсов, финансов прежде всего, чтобы понятие приоритизации пошло на пользу российскому спорту, чтобы не появились элитные виды спорта при массовости других видов.

Когда такие трудные времена, когда мы лишены возможности выступать на международной арене, самое время заняться наведением порядка в собственном доме. Очень важно сейчас провести инвентаризацию всех ресурсов, координацию федераций, как, например, объединили пять федераций гимнастик в одну.

Если мы все вместе пойдем в массовость спорта, как было заявлено на заседания Совета, то массовость породит звезд спорта, а звезды спорта будут побуждать к массовости», – сказал председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Шишкарев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
ОКР
Министерство спорта России
Сергей Шишкарев
ФГР
logoМихаил Дегтярев
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