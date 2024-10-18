Михаил Дегтярев: «Благодарю Путина за оказанное доверие и разрешение выдвинуться на пост главы ОКР. Для меня это большая честь и серьезная ответственность»
Ранее на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.
«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и разрешение выдвинуться на пост главы Олимпийского комитета России. Для меня это большая честь и одновременно серьезная ответственность.
Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы для более тесного взаимодействия с регионами, спортивными федерациями и международным спортивным сообществом, что позволит эффективно развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений.
Вместе с коллегами мы продолжим работать над созданием современных условий для подготовки профессиональных спортсменов и повышением доступности спорта для каждого жителя нашей страны», – сказал Дегтярев.
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