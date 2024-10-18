Михаил Дегтярев: «Работаем над Играми ШОС, идет доработка нормативной базы. Планируем запустить проект в 2026 году»
Михаил Дегтярев рассказал, когда планируется провести первые Игры ШОС.
«В условиях отстранения мы работаем над новыми форматами соревнований. Президент России отмечает, что отношения между прикаспийскими государствами проходят в дружественной обстановке, мы уважаем друг друга. В Казани прошли Игры будущего и Игры БРИКС. К Играм БРИКС присоединились спортсмены из Азербайджана и Казахстана.
Сейчас мы работаем над Играми ШОС, идет доработка нормативной базы, планируем запустить проект в 2026 году. Открытый формат мероприятий создает дополнительную возможность в соревновательной практике для наших спортсменов. Считаю спортивное сотрудничество в прикаспийском регионе нужно развивать», – сказал министр спорта РФ.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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