Михаил Дегтярев: «Работаем над Играми ШОС, идет доработка нормативной базы. Планируем запустить проект в 2026 году»

Михаил Дегтярев рассказал, когда планируется провести первые Игры ШОС.

«В условиях отстранения мы работаем над новыми форматами соревнований. Президент России отмечает, что отношения между прикаспийскими государствами проходят в дружественной обстановке, мы уважаем друг друга. В Казани прошли Игры будущего и Игры БРИКС. К Играм БРИКС присоединились спортсмены из Азербайджана и Казахстана.

Сейчас мы работаем над Играми ШОС, идет доработка нормативной базы, планируем запустить проект в 2026 году. Открытый формат мероприятий создает дополнительную возможность в соревновательной практике для наших спортсменов. Считаю спортивное сотрудничество в прикаспийском регионе нужно развивать», – сказал министр спорта РФ.