Дегтярев о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Прекратите поливать международных чиновников, не разбираясь в теме. Это делает страна, не МОК»

Михаил Дегтярев призвал перестать «поливать» МОК за открытие Олимпиады-2024.

«Очень много пены на эту тему, меня самого возмутило абсолютно как человека православного то, что Париж продемонстрировал миру. Но это страна делает, понимаете? Страна, не МОК делает церемонию открытия, посылает миру смысл. Такие смыслы послала Франция миру, нам они неприятны, мы в Сочи послали миру другие смыслы, основанные на нашей русской истории про любовь.

Это решает страна, не МОК решает, поэтому эта путаница, обсуждения, пена в прессе – это все нужно заканчивать. Я ко всем обращаюсь – прекратите все поливать международных чиновников, не разбираясь в теме, они здесь ни при чем.

Их вина есть в том, что сегодня Олимпийский комитет России (ОКР ) забанен. Это решение есть, его мы будем оспаривать, будем добиваться нашего возвращения в олимпийскую семью и защищать наших атлетов», – сказал министр спорта РФ.