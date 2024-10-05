Глеб Калараш: «В нынешней ситуации, если бы кто-то предложил: «Ты поедешь под нашим флагом на чемпионат Европы и мира», я бы согласился»

Российский гандболист Глеб Калараш высказался о смене спортивного гаржанства.

Калараш выступает за венгерский клуб «Сегеда».

— Скажу так — хочется играть на чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде. И в нынешней ситуации, если бы кто-то предложил: «Ты поедешь под нашим флагом на чемпионат Европы и мира» — например, под венгерским, — то я бы согласился, думаю. Но я не смотрю на это как смену гражданства. Это необходимость в самореализации, которую хочется удовлетворить в жизни любому человеку.

И то — я сейчас так рассуждаю, потому что в теории, а вот в моменте, когда мне положат документ на стол, может, рука и дрогнет подписать. В любом случае такие мысли появляются только из-за того, что мы не играем на международных турнирах.

— Тебе начнут писать про предательство.

— Тяжелая тема. Я не считаю это предательством. Люди, которые начинают писать такие гадости, мыслят однобоко, они не были в шкуре спортсмена. Поехать на Олимпиаду — главная мечта любого представителя олимпийского вида спорта со школы. И ты ее проносишь через всю жизнь. Попасть на такое мероприятие не под флагом Российской Федерации очень обидно. Но если тебе предоставляется возможность... Нужно быть готовым дать интервью, попробовать объясниться людям, что я русский, но есть политика, которая мешает самореализоваться. Может, люди и поймут. А если выиграешь? А если с медалью домой вернешься? Разве ты будешь себя в этом выборе укорять?

А если не решишься на шаг — ты можешь дотренироваться в своем виде спорта до конца своих лет и никогда не побывать на турнире за рубежом. Это сложно — работать и не знать, для чего. Никто же не знает, когда нам откроют ворота. А ты взрослеешь, годы идут, накапливаются травмы, у тебя есть и другие цели в жизни, семья, дети. Вместо этого начинаешь накручивать себя, заниматься самопоеданием. Все это кончается психотерапевтом, — сказал Калараш.