Экс-вратарь «Химика» Червяков о знакомстве с Гретцки: «Такой щупленький, сунул мне тоненькую ручонку. Что, думаю, за куриная лапка?»

Экс-вратарь «Химика» Алексей Червяков вспомнил о знакомстве с Уэйном Гретцки.

«Мы встречались с «Лос-Анджелесом », Гретцки отыграл только период. Но перед матчем выкатился на приветствие. Такой щупленький, сунул мне тоненькую ручонку.

Еще как-то вывернул, будто сверху – что, думаю, за куриная лапка?» – сказал Червяков.

Отметим, что «Химик» дважды встречался с «Кингс» в рамках суперсерий (в декабре 1989 года – 6:3, в декабре 1990 года – 1:5).

Гретцки, который является лучшим бомбардиром в истории НХЛ (2857 очков в 1487 играх в рамках регулярных чемпионатов), в этих играх отметился 1 очком за результативную передачу.