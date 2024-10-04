Садыгов о Глушакове: «Была договоренность, что в перспективе он может быть играющим тренером. Он сам решит, как ему лучше»

Туфан Садыгов высказался о прощальном матче Дениса Глушакова в «Химках».

Ранее сообщалось , что хавбек завершит карьеру после матча со «Спартаком » в 30-м туре Мир РПЛ . До этого Глушаков будет играть за ростовский СКА в медиафутбольных турнирах.

«Денис Глушаков – действующий футболист. Решение о его участии или неучастии в играх принимает только тренер. Прощальная игра против «Спартака»? Почему нет?» – сказал инвестор «Химок».

Также Туфан Садыгов высказался о будущем Дениса Глушакова.

«Когда Денис шел в «Химки », у нас была договоренность о том, что в перспективе он может быть играющим тренером или тренером в «Химках-2». Он сам решит, как ему лучше. Эта опция есть», – сказал Садыгов.