Чемпионат Европы по гандболу. Норвегия уступила Португалии, Дания обыграла Нидерланды, Швеция победила Словению
17 января в Германии прошли очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Основной раунд
Группа 2
Гамбург, Германия
Норвегия – Португалия – 32:37 (15:18)
Дания – Нидерланды – 39:27 (18:17)
Словения – Швеция – 22:28 (7:11)
Положение в группе: Дания – 4 очка (2 игры), Швеция – 4 (2), Словения – 2 (2), Португалия – 2 (2), Норвегия – 0 (2), Нидерланды – 0 (2).