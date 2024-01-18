Чемпионат Европы по гандболу. Норвегия уступила Португалии, Дания обыграла Нидерланды, Швеция победила Словению

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17 января в Германии прошли очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 2

Гамбург, Германия

Норвегия – Португалия – 32:37 (15:18)

 

Дания – Нидерланды – 39:27 (18:17)

 

Словения – Швеция – 22:28 (7:11)

 

Положение в группе: Дания – 4 очка (2 игры), Швеция – 4 (2), Словения – 2 (2), Португалия – 2 (2), Норвегия – 0 (2), Нидерланды – 0 (2).

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