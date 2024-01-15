Чемпионат Европы по гандболу. Норвегия сыграет со Словенией, Швеция против Нидерландов, другие матчи
15 января на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа D
Берлин, Германия
Польша – Фареры – 20.00
Норвегия – Словения – 22.30
Положение в группе: Словения – 4 очка (2 игры), Норвегия – 3 (2), Фареры – 1 (2), Польша – 0 (2).
Группа E
Мангейм, Германия
Босния и Герцеговина – Грузия – 20.00
Швеция – Нидерланды – 22.30
Положение в группе: Швеция – 4 очка (2 игры), Нидерланды – 4 (2), Грузия – 0 (2), Босния и Герцеговина – 0 (2).
Группа F
Мюнхен, Германия
Чехия – Греция – 20.00
Дания – Португалия – 22.30
Положение в группе: Дания – 4 (2), Португалия – 4 (2), Чехия – 0 (2), Греция – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.