Чемпионат Европы по гандболу. Норвегия сыграет со Словенией, Швеция против Нидерландов, другие матчи

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15 января на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа D

Берлин, Германия

Польша – Фареры – 20.00

 

Норвегия – Словения – 22.30

 

Положение в группе: Словения – 4 очка (2 игры), Норвегия – 3 (2), Фареры – 1 (2), Польша – 0 (2). 

Группа E

Мангейм, Германия

Босния и Герцеговина – Грузия – 20.00

 

Швеция – Нидерланды – 22.30

 

Положение в группе: Швеция – 4 очка (2 игры), Нидерланды – 4 (2), Грузия – 0 (2), Босния и Герцеговина – 0 (2). 

Группа F

Мюнхен, Германия

Чехия – Греция – 20.00

 

Дания – Португалия – 22.30

 

Положение в группе: Дания – 4 (2), Португалия – 4 (2), Чехия – 0 (2), Греция – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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