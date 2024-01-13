Чемпионат Европы по гандболу. Групповой раунд. Греция сыграет с Данией, Грузия встретится со Швецией и другие матчи

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13 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа D

Берлин

Польша – Словения – 20.00

 

Фарерские острова – Норвегия – 22.30

 

Положение в группе: Норвегия – 2 очка (1 игра), Словения – 1 (1), Фарерские острова – 0 (1), Польша – 0 (1).

Группа E

Мангейм

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 20.00

 

Грузия – Швеция – 22.30

 

Положение в группе: Швеция – 2 (1), Нидерланды – 2 (1), Грузия – 0 (1), Босния и Герцеговина – 0 (1).

Группа F

Мюнхен

Чехия – Португалия – 20.00

 

Греция – Дания – 22.30

 

Положение в группе: Дания – 2 (1), Португалия – 2 (1), Греция – 0 (1), Чехия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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