Чемпионат Европы по гандболу. Нидерланды сыграют с Грузией, Португалия – с Грецией, Норвегия против Польши, другие матчи
11 января в Германии пройдут матчи чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа E
Мангейм
Нидерланды – Грузия – 20.00
Швеция – Босния и Герцеговина – 22.30
Положение в группе: Нидерланды – 0 очков (0 игр), Грузия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Босния и Герцеговина – 0 (0).
Группа F
Мюнхен
Португалия – Греция – 20.00
Дания – Чехия – 22.30
Положение в группе: Португалия – 0 очков (0 игр), Греция – 0 (0), Дания – 0 (0), Чехия – 0 (0).
Группа D
Берлин
Словения – Фарерские острова – 20.00
Норвегия – Польша – 22.30
Положение в группе: Словения – 0 очков (0 игр), Фарерские острова – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Польша – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.