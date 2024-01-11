Чемпионат Европы по гандболу. Нидерланды сыграют с Грузией, Португалия – с Грецией, Норвегия против Польши, другие матчи

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11 января в Германии пройдут матчи чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа E

Мангейм

Нидерланды – Грузия – 20.00

 

Швеция – Босния и Герцеговина – 22.30

 

Положение в группе: Нидерланды – 0 очков (0 игр), Грузия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Босния и Герцеговина – 0 (0). 

Группа F

Мюнхен

Португалия – Греция – 20.00

 

Дания – Чехия – 22.30

 

Положение в группе: Португалия – 0 очков (0 игр), Греция – 0 (0), Дания – 0 (0), Чехия – 0 (0). 

Группа D

Берлин

Словения – Фарерские острова – 20.00

 

Норвегия – Польша – 22.30

 

Положение в группе: Словения – 0 очков (0 игр), Фарерские острова – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Польша – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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