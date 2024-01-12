Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Испания сыграет с Хорватией, Исландия – с Сербией, Венгрия против Черногории, другие матчи
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа B
Мангейм, Германия
Австрия – Румыния – 20.00
Испания – Хорватия – 22.30
Положение в группе: Австрия – 0 (0), Хорватия – 0 (0), Испания – 0 (0), Румыния – 0 (0).
Группа C
Мюнхен, Германия
Исландия – Сербия – 20.00
Венгрия – Черногория – 22.30
Положение в группе: Венгрия – 0 (0), Исландия – 0 (0), Черногория – 0 (0), Сербия – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.