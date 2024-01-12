Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Испания сыграет с Хорватией, Исландия – с Сербией, Венгрия против Черногории, другие матчи

Теги чемпионат Европы по гандболу сборная Хорватии сборная Испании сборная Венгрии сборная Исландии результаты сборная Черногории сборная Румынии сборная Сербии сборная Австрии Гандбол

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа B

Мангейм, Германия

Австрия – Румыния – 20.00

 

Испания – Хорватия – 22.30

 

Положение в группе: Австрия – 0 (0), Хорватия – 0 (0), Испания – 0 (0), Румыния – 0 (0).

Группа C

Мюнхен, Германия

Исландия – Сербия – 20.00

 

Венгрия – Черногория – 22.30

 

Положение в группе: Венгрия – 0 (0), Исландия – 0 (0), Черногория – 0 (0), Сербия – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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