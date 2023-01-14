Чемпионат мира по гандболу. 2-й тур. Бразилия сыграет с Уругваем, Польша против Словении и другие матчи

14 января в Польше и Швеции стартуют матчи второго тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Второй тур

Группа А

Краков, Польша

Черногория – Иран – 20.00

Испания – Чили – 22.30

Положение в группе: Испания – 2 очка (1 игра), Испания – 2 (1), Чили – 0 (1), Черногория – 0 (1).

Группа B

Катовице, Польша

Франция – Саудовская Аравия – 20.00

Польша – Словения – 22.30

Положение в группе: Словения – 2 (1), Франция – 2 (1), Польша – 0 (1), Саудовская Аравия – 0 (1).

Группа C

Гетеборг, Швеция

Бразилия – Уругвай – 20.00

Швеция – Кабо-Верде – 22.30

Положение в группе: Кабо-Верде – 2 (1), Швеция – 2 (1), Уругвай – 0 (1), Бразилия – 0 (1).

Группа D

Кристианстад, Швеция

Португалия – Южная Корея – 20.00

Исландия – Венгрия – 22.30

Положение в группе: Венгрия – 2 (1), Исландия – 2 (1), Португалия – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы