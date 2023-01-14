Чемпионат мира по гандболу. 2-й тур. Бразилия сыграет с Уругваем, Польша против Словении и другие матчи
14 января в Польше и Швеции стартуют матчи второго тура группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
Второй тур
Группа А
Краков, Польша
Черногория – Иран – 20.00
Испания – Чили – 22.30
Положение в группе: Испания – 2 очка (1 игра), Испания – 2 (1), Чили – 0 (1), Черногория – 0 (1).
Группа B
Катовице, Польша
Франция – Саудовская Аравия – 20.00
Польша – Словения – 22.30
Положение в группе: Словения – 2 (1), Франция – 2 (1), Польша – 0 (1), Саудовская Аравия – 0 (1).
Группа C
Гетеборг, Швеция
Бразилия – Уругвай – 20.00
Швеция – Кабо-Верде – 22.30
Положение в группе: Кабо-Верде – 2 (1), Швеция – 2 (1), Уругвай – 0 (1), Бразилия – 0 (1).
Группа D
Кристианстад, Швеция
Португалия – Южная Корея – 20.00
Исландия – Венгрия – 22.30
Положение в группе: Венгрия – 2 (1), Исландия – 2 (1), Португалия – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы
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