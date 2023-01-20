Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Словения сыграет с Испанией, Швеция встретится с Исландией и другие матчи

Теги чемпионат мира по гандболу сборная Польши сборная Франции сборная Испании сборная Венгрии сборная Исландии сборная Словении результаты сборная Швеции сборная Черногории сборная Бразилии сборная Португалии сборная Кабо-Верде сборная Ирана Гандбол

20 января на чемпионате мира по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи второго группового этапа.

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Группа 1

Краков, Польша

Словения – Испания – 17.30

 

Иран – Франция – 20.00

 

Черногория – Польша – 22.30

 

Положение в группе: Иcпания – 6 очков (3 игры), Франция – 6 (3), Словения – 4 (3), Черногория – 2 (3), Польша – 0 (3), Иран – 0 (3). 

Группа 2

Гетеборг, Швеция

Кабо-Верде – Португалия – 17.30

 

Бразилия – Венгрия – 20.00

 

Исландия – Швеция – 22.30

 

Положение в группе: Швеция – 6 (3), Исландия – 4 (3), Португалия – 3 (3), Бразилия – 3 (3), Венгрия – 2 (3), Кабо-Верде – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий