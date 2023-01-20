Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Словения сыграет с Испанией, Швеция встретится с Исландией и другие матчи

20 января на чемпионате мира по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи второго группового этапа.

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Группа 1

Краков, Польша

Словения – Испания – 17.30

Иран – Франция – 20.00

Черногория – Польша – 22.30

Положение в группе: Иcпания – 6 очков (3 игры), Франция – 6 (3), Словения – 4 (3), Черногория – 2 (3), Польша – 0 (3), Иран – 0 (3).

Группа 2

Гетеборг, Швеция

Кабо-Верде – Португалия – 17.30

Бразилия – Венгрия – 20.00

Исландия – Швеция – 22.30

Положение в группе: Швеция – 6 (3), Исландия – 4 (3), Португалия – 3 (3), Бразилия – 3 (3), Венгрия – 2 (3), Кабо-Верде – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.