Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Словения сыграет с Испанией, Швеция встретится с Исландией и другие матчи
20 января на чемпионате мира по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи второго группового этапа.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
Группа 1
Краков, Польша
Словения – Испания – 17.30
Иран – Франция – 20.00
Черногория – Польша – 22.30
Положение в группе: Иcпания – 6 очков (3 игры), Франция – 6 (3), Словения – 4 (3), Черногория – 2 (3), Польша – 0 (3), Иран – 0 (3).
Группа 2
Гетеборг, Швеция
Кабо-Верде – Португалия – 17.30
Бразилия – Венгрия – 20.00
Исландия – Швеция – 22.30
Положение в группе: Швеция – 6 (3), Исландия – 4 (3), Португалия – 3 (3), Бразилия – 3 (3), Венгрия – 2 (3), Кабо-Верде – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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