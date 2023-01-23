Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Черногория проиграла Словении, Испания уступила Франции, другие результаты
22 января на чемпионате мира по гандболу среди мужчин прошли очередные матчи второго группового этапа.
Чемпионат мира по гандболу-2023
Мужчины
Групповой этап
Группа 1
Краков, Польша
Черногория – Словения – 23:31 (8:15)
Иран – Польша – 22:26 (10:16)
Испания – Франция – 26:28 (13:13)
Положение в группе: Франция – 10 очков (5 игр), Испания – 8 (5), Словения – 6 (5), Польша – 4 (5), Черногория – 2 (5), Иран – 0 (5).
Группа 2
Гетеборг, Швеция
Кабо-Верде – Венгрия – 30:42 (15:22)
Бразилия – Исландия – 37:41 (22:18)
Швеция – Португалия – 32:30 (13:14)
Положение в группе: Швеция – 10 (5), Венгрия – 6 (5), Исландия – 6 (5), Португалия – 5 (5), Бразилия – 3 (5), Кабо-Верде – 0 (5).
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