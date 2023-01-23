Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Черногория проиграла Словении, Испания уступила Франции, другие результаты

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22 января на чемпионате мира по гандболу среди мужчин прошли очередные матчи второго группового этапа.

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Группа 1

Краков, Польша

Черногория – Словения – 23:31 (8:15)

 

Иран – Польша – 22:26 (10:16)

 

Испания – Франция – 26:28 (13:13)

 

Положение в группе: Франция – 10 очков (5 игр), Испания – 8 (5), Словения – 6 (5), Польша – 4 (5), Черногория – 2 (5), Иран – 0 (5).

Группа 2

Гетеборг, Швеция

Кабо-Верде – Венгрия – 30:42 (15:22)

 

Бразилия – Исландия – 37:41 (22:18)

 

Швеция – Португалия – 32:30 (13:14)

 

Положение в группе: Швеция – 10 (5), Венгрия – 6 (5), Исландия – 6 (5), Португалия – 5 (5), Бразилия – 3 (5), Кабо-Верде – 0 (5).

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