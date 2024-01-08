Велимир Петкович: «Стыдно читать высказывания Баха. Лицемерие. То, что относится к спортсменам из Израиля, не относится к спортсменам из России»

Теги сборная России МОК Томас Бах Велимир Петкович Гандбол

Велимир Петкович назвал лицемерной позицию главы МОК Томаса Баха.

В ноябре прошлого года МОК предостерег от дискриминации атлетов на фоне конфликта в секторе Газа: «Мы придерживаемся принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств». 

«Я читал его высказывания. Что это значит? Лицемерие. Это относится к спортсменам из Израиля, но к спортсменам из России – уже нет. Мне стыдно это читать.

Он из моей страны (Германии), я знаю, что он корректен. Но что означают его слова? К кому они относятся? К российским спортсменам они точно не относятся, так можно сказать на вопрос об израильских спортсменах.

Что бы я ему сказал при встрече? То же, что я сказал и сейчас. Но я знаю, что это не его мнение. Я это знаю, вы это знаете.

Я хочу посетить чемпионат Европы, который будет проходить во многих городах в Германии, и я бы был рад его встретить. У меня не будет с этим проблем, искренне говорю», – сказал главный тренер мужской сборной России по гандболу.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

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