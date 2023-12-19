Трефилов об Олимпиаде: «Спортсменов могут заставить подписывать какую-нибудь бумагу. Но я не собираюсь никого осуждать, решение каждый принимает сам»
Евгений Трефилов заявил, что глава МОК Бах «вертится как уж под вилами».
Бывший тренер женской сборной России по гандболу высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.
«Олимпийские игры без России – это уже какое-то усеченное мероприятие. Томас Бах вертится как уж под вилами: сегодня рассказывает, что разрешили, завтра – что запретили, что одним можно, а другим нельзя.
Несолидно, все положения об Олимпийских играх были просто позабыты. А как уж они взвыли по поводу того, что мы Игры дружбы будем проводить.
Я думаю, что может быть еще одна хохма: даже если наши спортсмены захотят туда поехать, то их могут заставить подписывать какую-нибудь бумагу. Но я в этой ситуации не собираюсь никого осуждать, решение каждый принимает сам», – сказал Трефилов.
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