Трефилов об Олимпиаде: «Спортсменов могут заставить подписывать какую-нибудь бумагу. Но я не собираюсь никого осуждать, решение каждый принимает сам»

Теги Евгений Трефилов МОК Томас Бах Париж-2024 Гандбол

Евгений Трефилов заявил, что глава МОК Бах «вертится как уж под вилами».

Бывший тренер женской сборной России по гандболу высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Олимпийские игры без России – это уже какое-то усеченное мероприятие. Томас Бах вертится как уж под вилами: сегодня рассказывает, что разрешили, завтра – что запретили, что одним можно, а другим нельзя.

Несолидно, все положения об Олимпийских играх были просто позабыты. А как уж они взвыли по поводу того, что мы Игры дружбы будем проводить.

Я думаю, что может быть еще одна хохма: даже если наши спортсмены захотят туда поехать, то их могут заставить подписывать какую-нибудь бумагу. Но я в этой ситуации не собираюсь никого осуждать, решение каждый принимает сам», – сказал Трефилов

Что будет со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду-2024 или откажутся? Репортаж с собрания ОКР

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий