Татьяна Тарасова: «МОК выдвинул издевательские условия допуска, они там с ума все посходили, похоже»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала издевательскими условия МОК для российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Ничего не жду от [президента МОК] Томаса Баха. Он говорит всегда разные вещи. То спортсмены не должны нести ответственность, то должны. Как это понимать?

Объявляют, что россияне поедут на Олимпиаду нейтральными спортсменами, а потом допускают шесть человек. И условия допуска МОК выдвинул издевательские, они там с ума все посходили, похоже», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

2 комментария
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