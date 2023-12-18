Татьяна Тарасова: «МОК выдвинул издевательские условия допуска, они там с ума все посходили, похоже»
Татьяна Тарасова назвала издевательскими условия МОК для российских спортсменов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.
«Ничего не жду от [президента МОК] Томаса Баха. Он говорит всегда разные вещи. То спортсмены не должны нести ответственность, то должны. Как это понимать?
Объявляют, что россияне поедут на Олимпиаду нейтральными спортсменами, а потом допускают шесть человек. И условия допуска МОК выдвинул издевательские, они там с ума все посходили, похоже», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр