Бобровникова о прощальном матче: «Сказала команде: «Это финал, нам нужна победа. У меня рак, но я не сдаюсь – и вы не должны сдаваться»

Владлена Бобровникова рассказала о своем прощальном матче.

У олимпийской чемпионки была диагностирована лимфома Ходжкина. Сейчас спортсменка прошла лечение и победила болезнь.

Бобровникова выступала за « ».

– Перед матчем было собрание – когда тренер говорит: «Мы выходим в таком-то составе, вы должны делать то-то». Они меня попросили, чтобы я поучаствовала, была в раздевалке с девчонками и в конце собрания сказала какую-то напутственную речь перед финалом.

– И что ты сказала?

– Короче, я всех довела до слез.

– И себя тоже?

– Мы были в раздевалке, тренеры уже все сказали. Мы после этого обычно становимся в круг, и капитан что-то говорит, например. Мы встали в круг, я сказала: «Девчонки, это финал…» Говорила вроде какие-то банальные вещи, но я говорила от души.

Я им сказала такую фразу: «Это финал. Это финальный матч, нам очень нужна победа. Бейтесь до конца. Вот у меня в жизни такое произошло, у меня там рак, и я бьюсь с ним, я иду до конца. Я борюсь до конца». Как только я это сказала – все просто в слезы.

Конечно, это все было душевно, может, не так, как сейчас… Я сказала: «Я борюсь со своей болезнью, я не сдаюсь, и вы тоже не должны сдаваться на этом поле, выгрызать его и победить». Мне очень было приятно, что я поучаствовала, что я сказала им какие-то им напутственные слова, хоть я не сидела с ними на скамейке.

Мне поставили стульчик, я спросила: «А можно мне поставить, раз я не могу там сидеть, где-нибудь возле команды? Чтобы я могла что-то крикнуть, например, им». Там сидели девочки-полотеры, которые во время пауз выбегают… Везде же регламент, определенная команда сидит тут, все остальные – на трибунах. Федерация гандбола России, наверное, об этом не знает, но я сидела там как второй полотер, но зато рядом с девчонками.

– Что-нибудь вытерла?

– Нет, конечно! Я просто там орала, болела. Смотрю фотки с этой игры – я просто как там только ни… У меня химиотерапия, а я там то сижу, то лежу, то что-то кричу. Я просто вылечилась после этой игры, у меня уже не было рака вообще.

Это был очень важный момент, момент прощания. Все, что имеет начало, должно иметь свой конец, и моя карьера, которая началась в одиннадцать лет, когда я начала заниматься гандболом… Все имеет свое начало и конец, – сказала в интервью Алле Шишкиной.