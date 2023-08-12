Бобровникова об излечении от рака: «Скоро уже начну тренироваться, но пока для себя, не с командой. Думаю, моя точка в клубе уже поставлена»

Теги Ростов-Дон сборная России жен Владлена Бобровникова Здоровье Гандбол

Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала об излечении от рака.

В мае спортсменка сообщила, что ей диагностировали лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы.

10 августа Бобровникова написала, что опухолей больше нет.

«Конечно, имея на руках результаты обследования, я могу с уверенностью говорить о том, что у меня было это предчувствие, я не нервничала и была абсолютно спокойна. Однако все действительно было именно так!

Я была в ступоре и не могла поверить, что это все. Сразу же написала маме, созвонилась с мужем Федерико по видеосвязи. Я начала плакать и только потом пришла к осознанию, что спустя три месяца тяжелого труда, шести химиотерапий и дисциплины можно выдохнуть.

Скоро уже начну тренироваться, но пока для себя, не с командой. Думаю, что моя точка в клубе уже поставлена. Была организована потрясающая церемония прощания. Я это никогда не забуду, это точно останется в моем сердце!» — сказала Бобровникова на ютуб-канале ГК «Ростов-Дон».

«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак

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1 комментарий

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Olga.t
Сейчас главное - сохранить здоровье! В жизни много интересного помимо большого спорта.
Держись, девочка!
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