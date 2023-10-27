Бобровникова о возможном возобновлении карьеры: «Тренер говорит: чуть‑чуть в форму придешь, и давай заявим тебя. Но, мне кажется, нет смысла»

Теги Ростов-Дон сборная России жен Ирина Дибирова (Полторацкая) Владлена Бобровникова Гандбол

Победившая рак Владлена Бобровникова высказалась о возможном возобновлении карьеры.

– Сейчас я не готова, не хочу каких‑то тяжелых нагрузок, тяжелых тренировок. Но когда я прихожу на матч, когда вижу, как девчонки приходят на разминку, общение в команде, в раздевалке, когда смотрю, как они играют, еще все вокруг болельщики постоянно говорят, вплоть до Ирины [Дибировой], нашего нового тренера, что вылечилась, мол, чуть‑чуть в форму придешь, и давай заявим тебя.

Но, мне кажется, нет! Нет смысла!

Не описать тех чувств, которые я испытывала, выходя на площадку, особенно на домашнюю арену. В обычной жизни сейчас их невозможно найти, но это пока.

В гандболе я прошла огромный путь. Я чемпионка Италии, многократная чемпионка России, я выиграла Олимпийские игры. Гандбол занимал огромную часть моей жизни, и за моими плечами невероятная карьера! Я безумно горжусь тем, кем я стала! Гандбол останется в моей жизни навсегда, в моем сердце, в моем теле.

Но поверьте, жизнь не заканчивается на гандболе!

– Что дальше?

– А дальше обновленная я, еще сильнее, еще жизнерадостнее! Да, без волос. Но еще больше любящая жизнь. Новую жизнь, – сказала олимпийская чемпионка по гандболу.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бартоломью Робертс
Влада, просто приходи на игры. Ростовским болельщикам видеть тебя, уже большая радость.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий