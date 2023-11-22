Гендиректор ФГР: «Надеемся на действия со стороны европейской федерации, которые дадут нам возможность принять участие в турнирах на уровне сборных и клубов»

В Федерации гандбола России надеются на участие команд в европейских турнирах.

«На сегодняшний день мы в любом случае надеемся, что будут какие-то действия со стороны европейской федерации, которые дадут нам возможность принять участие во всех турнирах как на уровне сборных, так и на уровне клубов. Пока это было в формате только устных разговоров.

Как мы видим, одна часть стран за возвращение российских и белорусских команд на турниры, соответственно, другая часть стран против. Мы надеемся, что все-таки будет какое-то общее голосование, где как раз этот вопрос будет конкретизироваться и решаться путем голосов. Надеемся, что решение будет принято в нашу сторону.

Эта ситуация как раз странная для нас, игровиков, потому что спорт начали делить на индивидуальные и командные виды. Спортсмен есть спортсмен, и здесь нельзя делать разделение. Если и принимается решение, то оно должно приниматься вне зависимости от вида спорта», – сказал гендиректор ФГР Лев Воронин.