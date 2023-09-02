Бодниева и Петкович продолжат работу во главе сборных России по гандболу

и Велимир Петкович останутся главными тренерами женской и мужской сборных России по гандболу.

Об этом рассказал глава Федерации гандбола России ( ) .

«Бодниева и Петкович продолжают работать в сборных. Главный критерий оценки их работы – подготовка резерва и координация работы между национальными командами.

Отмечу, что Петкович сказал, что антропометрические данные наших гандболистов ухудшаются. Связываю это со слабой физической подготовкой нации. У девчонок показатели лучше, есть немало мощных физически игроков», – сказал Шишкарев.