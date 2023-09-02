Бодниева и Петкович продолжат работу во главе сборных России по гандболу
Людмила Бодниева и Велимир Петкович останутся главными тренерами женской и мужской сборных России по гандболу.
Об этом рассказал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
«Бодниева и Петкович продолжают работать в сборных. Главный критерий оценки их работы – подготовка резерва и координация работы между национальными командами.
Отмечу, что Петкович сказал, что антропометрические данные наших гандболистов ухудшаются. Связываю это со слабой физической подготовкой нации. У девчонок показатели лучше, есть немало мощных физически игроков», – сказал Шишкарев.
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