Бодниева и Петкович продолжат работу во главе сборных России по гандболу

Теги сборная России сборная России жен Людмила Бодниева Сергей Шишкарев ФГР Велимир Петкович Гандбол

Людмила Бодниева и Велимир Петкович останутся главными тренерами женской и мужской сборных России по гандболу.

Об этом рассказал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

«Бодниева и Петкович продолжают работать в сборных. Главный критерий оценки их работы – подготовка резерва и координация работы между национальными командами.

Отмечу, что Петкович сказал, что антропометрические данные наших гандболистов ухудшаются. Связываю это со слабой физической подготовкой нации. У девчонок показатели лучше, есть немало мощных физически игроков», – сказал Шишкарев.

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