Сергей Шишкарев: «Попросил судей следить за поведением. Чтобы давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат»

Российских гандболистов будут наказывать за мат во время матчей.

Об этом рассказал глава Федерации гандбола России ( ) .

«На заседании я поднял вопрос о недопустимости использования на площадке нецензурной лексики, потому что у нас участились такие случаи.

Вместе с тем сейчас еще больше гандбольного видеоконтента будет попадать на экраны телевизоров и телефонов. Очень не хочется, чтобы запрещенный формат выплеска эмоций попадал на экраны.

Я попросил судей следить за поведением. Чтобы судьи давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат», – сказал Шишкарев.