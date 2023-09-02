Сергей Шишкарев: «Попросил судей следить за поведением. Чтобы давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат»

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Российских гандболистов будут наказывать за мат во время матчей.

Об этом рассказал глава Федерации гандбола России (ФГРСергей Шишкарев.

«На заседании я поднял вопрос о недопустимости использования на площадке нецензурной лексики, потому что у нас участились такие случаи.

Вместе с тем сейчас еще больше гандбольного видеоконтента будет попадать на экраны телевизоров и телефонов. Очень не хочется, чтобы запрещенный формат выплеска эмоций попадал на экраны.

Я попросил судей следить за поведением. Чтобы судьи давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат», – сказал Шишкарев.

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