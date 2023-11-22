Российские гандболисты сыграют с командами Беларуси, Ирана и Марокко на турнире в Москве

Мужская сборная России по гандболу сыграет на турнире с участием четырех команд.

Об этом рассказал генеральный директор Федерации гандбола России ( ) Лев Воронин.

«Есть договоренность о проведении турнира четырех команд – России, Беларуси, Ирана и Марокко. Со стороны Марокко и Ирана подтверждения получили и в сегодняшней ситуации надеемся, что никаких катаклизмов не произойдет.

Матчи пройдут на волейбольной арене «Динамо», – сказал Воронин.

Турнир планируется провести в январе.