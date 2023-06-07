В чемпионате и Кубке России по гандболу появится система VAR
В матчах чемпионата и Кубка России по гандболу будет использоваться система видеоассистента рефери (VAR).
Об этом сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.
«Со следующего сезона в обязательном порядке VAR будет присутствовать на мужском и женском «Финале четырех» Кубка России и со стадии четвертьфинала чемпионатов», – заявил он.
В минувшем сезоне VAR работала в тестовом режиме во время решающих матчей обоих турниров.
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