В чемпионате и Кубке России по гандболу появится система VAR

Теги чемпионат России чемпионат России жен ФГР Лев Воронин Гандбол

В матчах чемпионата и Кубка России по гандболу будет использоваться система видеоассистента рефери (VAR).

Об этом сообщил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

«Со следующего сезона в обязательном порядке VAR будет присутствовать на мужском и женском «Финале четырех» Кубка России и со стадии четвертьфинала чемпионатов», – заявил он.

В минувшем сезоне VAR работала в тестовом режиме во время решающих матчей обоих турниров.

 

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