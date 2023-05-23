Велимир Петкович продолжит тренировать сборную России по гандболу

Теги сборная России Сергей Шишкарев ФГР ТАСС Велимир Петкович Гандбол

Тренер Велемир Петкович продолжит работу с мужской сборной России по гандболу.

Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

«Велимир продолжит работу, ему и самому интересно. Мужская, женская, молодежная и юношеские сборные продолжают проводить сборы, все собираются согласно плану», – сказал Шишкарев. 

Петкович возглавляет сборную России с 2020 года.  Его контракт истекает в следующем году. Шишкарев отметил, что федерация не исключает продления соглашения со специалистом.

Мужская сборная России в связи с ограничениями со стороны международной федерации лишилась возможности отобраться на Олимпиаду-2024. 

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