Сергей Шишкарев: «Появляются очевидные свидетельства того, что Россия будет участвовать в олимпийской квалификации и Играх в Париже»

Президент Федерации гандбола России ( ) заявил, что Россия сможет участвовать в олимпийской квалификации к Играм-2024 в Париже.

«Я встречался с нашими ведущими гандболистками, играющими, например, за « » и ЦСКА, и попросил их не уезжать за рубеж. Потому что, на мой взгляд, появляются очевидные свидетельства того, что Россия будет участвовать в олимпийской квалификации и Играх в .

Для меня, например, знаковым в этом смысле является заявление главы НОК США Сюзанны Лайонс. Что бы ни говорили, спорт – прямое продолжение политики, и если звучат такие слова, значит, они в какой-то мере согласованы и поддержаны руководством стран и мировым сообществом.

Могу сказать, что еще до избрания в ОКР я вступил в переговоры по поводу допуска к олимпийской квалификации. Челночная дипломатия началась, о результатах пока говорить рано, но процесс запущен. В данном случае проводником наших идей является президент международной федерации Хассан Мустафа.

Я только что вернулся из Катара, где с коллегами провел ряд переговоров, в том числе со спортивным руководством этой страны. Там нас поддерживают и хотят видеть в формате соревнований, проходящих в Азии», – сказал Шишкарев.