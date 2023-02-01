Сергей Шишкарев: «Огромное количество стран понимает, что без сборных России соревнования ущербны. Любой выигравший такой турнир – квазичемпион»

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев высказался о возможном участии сборной России в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Конечно, важен статус – флаг, гимн, герб. Но еще важнее выиграть на любых соревнованиях, добиться победы, от этого золото здесь не потускнеет. Когда спортсменов будут чествовать на Красной площади, все забудут, в какой форме они выступали.

А когда с диванов начинают учить жить, вы задумайтесь, что век спортсмена короток, что они всю свою жизнь посвятили защите национальных интересов. А тем, кто кричит, хочу сказать: езжайте на передовую, а спортсменам дайте возможность выступать на международной арене», – приводит слова Шишкарева ТАСС.

«Огромное количество стран понимает, что без сборных России международные соревнования, особенно женские, являются ущербными, неполноценными. Любой выигравший такой турнир – квазичемпион.

Поэтому нас поддерживают Испания, Италия, Венгрия, Турция, все балканские страны. Франция тоже понимает, что с Россией лучше сражаться не заочно, а в финалах.

Тех, кто против нашего возвращения, я называть не буду – догадайтесь сами с трех раз. Те, кого мы дважды обыгрывали в полуфинале Олимпиады (женскую сборную Норвегии – Sports.ru), поэтому на площадке им точно не нужны», – цитирует Шишкарева «СЭ».

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